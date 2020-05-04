بطل صراع العروش يُحطّم الرقم القياسي بـ”الرفعة الميتة”

حطّم نجم صراع العروش الأيسلندي هافور يوليوس بيورنسون المشهور بشخصية الجبل الرقم القياسي بالرفعة الميتة بعدما استطاع رفع 501 كيلو غرام.

وتجاوز الممثل الذي لعب دور الجبل منذ الموسم الرابع للمسلسل الرقم القياسي السابق الذي سجله إدي هول عام 2016 والمقدر بـ500 كيلو غرام.

وعبّر هافور عن سعادته بهذا الإنجاز من خلال منشور نشره على حسابه في إنستجرام أكد من خلاله أن هذا اليوم سيظل محفورا بذاكرته طوال حياته، وشكر جميع من وقف جانبه حتى استطاع تحقيق هذا الإنجاز.

ويعد تمرين الرفع الميتة من أهم تمارين رياضة رفع الأثقال، حيث يقوم الرياضي برفع الأثقال من الأرض إلى الوركين بثلاث حركات قبل إعادتها للأرض مجددا.

الجدير بالذكر أن بيورنسون البالغ طوله 205 سم ووزنه 193 كيلو غراما فاز عام 2018 بمسابقة أقوى رجل في العالم.

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