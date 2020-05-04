نظّارة لاكتشاف فيروس كورونا.. جديد التكنولوجيا الصينية

كشفت شركة روكيد الصينية عن نظّارة جديدة تساعد على اكتشاف فيروس كورونا أطلقت عليها اسم تي1 الحرارية.

وتتميز النظارة الجديدة بقدرتها على قراءة درجة حرارة المسافرين في المطارات والناس في أماكن التجمعات بشكل فوري وسريع، بالإضافة لإجراء فحص فوري لدرجات الحرارة للتأكد من سلامة الشخص من الفيروس الفتاك.

وزودت الشركة الصينية نظّارتها الجديدة بجهاز استشعار بالأشعة تحت الحمراء، وكاميرا بدقة 12 ميغا بيكسل يتم تشغيلها من خلال وحدة معالجة مركزية صُنعت من الكوالكوم.

وأكد مسؤول في الشركة الصينية قدرة النظارة الجديدة على قياس حرارة حوالي 200 شخص خلال دقيقتين عن بُعد 10 أقدام.

وتعمل الشركة الصينية على تطوير النظارة الجديدة لكي تقيس درجة الحرارة لـ4 أشخاص خلال وقت واحد.

يذكر أن الشركة الصينية باعت خلال أسبوعين أكثر من 1000 نظارة من نظارات تي1 الحرارية للحكومات والمدارس في الصين.

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