بوشكيوات: أولى رحلات العودة بالعالقين تنطلق غدا من تركيا حاملة 340 شخصا

أعلن

وكيل وزارة المواصلات هشام بوشكيوات، الاثنين، أن أولى الرحلات الجوية للعودة

بالليبيين العالقين ستنطلق غدا من تركيا حاملة 340 مواطنا إلى مطار مصراتة الدولي.

وبين

بوشكيوات، وفق تصريح إعلامي له، أن رحلتين ستنطلقان عند الـ 7 صباحا، إحداهما

لشركة الخطوط الليبية والأخرى للخطوط الإفريقية، وأن عمليات نقل المواطنين من

تركيا ستستغرق 5 أيام، يليها إعادة بقية العالقين في تونس ومصر.

وأكد

بوشكيوات، أن هذه الآلية ستُتبع مع بقية العالقين في المغرب ودول الاتحاد الأوروبي

بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والتأكد من سلامتهم وإكمالهم الحجر الصحي، مشيرا

إلى أن اختيار مطار مصراتة جاء لعدم توفر المناخ الأمني الملائم بمطار معيتيقة

الدولي، مبينا أنهم اتفقوا مع شركة “السهم” للنقل البري على نقل

المواطنين من مدينة مصراتة.

وأوضح

بوشكيوات، أن الطاقم الجوي اتخذ كافة الإجراءات الوقائية بعد التواصل مع المركز

الوطني لمكافحة الأمراض؛ لضمان سلامتهم وحمايتهم أثناء رحلات العودة.

يشار

إلى أن عدد الليبيين العالقين في الخارج بلغ 15 ألفا بعد توقف حركة الملاحة الجوية

حول العالم؛ لتفشي فيروس كورونا.

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