3 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة خلال رمضان

ترغب الكثير من النساء في تفتيح البشرة والعناية بها في أيام الصوم. ولهذا من المفيد الاعتماد على كريمات التبييض الطبية والصيدلانية، كذلك يمكن اللجوء إلى بعض الوصفات التي تحتوي على مكونات طبيعية تتوفر في المنزل ومنها الكركم والبيض والعسل والحليب، فهي تساعد على تفتيح البشرة وعلى إعادة النضارة والإشراق إليها.

وصفات لتفتيح البشرة

يساعد تفتيح البشرة على منحها مظهراً مشرقاً ونضراً وعلى جعل الإطلالة أكثر جاذبية، وللحصول على هذه النتيجة ينصح بالاعتماد على مكونات طبيعية سهلة المنال.

خلطة العسل والحليب وزيت الزيتون

المكونات

ملعقة طعام من الحليب الجاف

ملعقة طعام من العسل الطبيعي

نصف ملعقة من زيت الزيتون

الطريقة

1 تمزج كل المكونات جيداً حتى يتم الحصول على مزيج متجانس تماماً.

2 تنظف البشرة ويطبق عليها المزيج لمدة 15 دقيقة قبل غسل الوجه بالماء البارد. ومن أجل الاستفادة من هذه الوصفة ينصح بتطبيقها مرتين أسبوعياً. فهي تحتوي على مكونات تساعد على تنقية البشرة وإعادة الإشراق إليها كما على ترطيبها.

وصفة الكركم والحليب

المكونات

ملعقتا طعام من الحليب السائل

ملعقة طعام من الكركم

ملعقتا طعام من بودرة الحمص

نصف ملعقة طعام من عصير الليمون

الطريقة

1 يمزج المكونان حتى يتحولا إلى مزيج من دون تكتلات.

2 تنظف البشرة ويطبق عليها القناع لمدة 15 دقيقة قبل الغسل بالماء الفاتر. ومن الأفضل تطبيق هذا الماسك في المساء لأن التعرض بعد ذلك لأشعة الشمس يسبب ظهور البقع على البشرة.

قناع البيض وعصير الليمون

المكونات

بيضة واحدة

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

الطريقة

1 تخفق البيضة ويضاف إليها عصير الليمون.

2 بعد الحصول على مزيج متماسك يتم تطبيقه على الوجه حتى يجف تماماً. فهذا يساعد على تفتيح وتخليصها من الشوائب مثل الرؤوس السوداء خلال شهر الصوم.

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