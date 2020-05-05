تعلمي الترتيب الصحي لطعام الإفطار في رمضان

يسأل الجميع عن الترتيب الصحي لأطعمة الإفطار في شهر رمضان، ويعني هذا تحديد الأصناف التي يمكن تناولها أولاً وتلك التي يجب تأجيلها إلى المراحل التالية، ويعتبر هذا ضرورياً لأنه يساعد على الحفاظ على وزن صحي ويمنع حدوث المشاكل في الجهاز الهضمي.

ترتيب إفطار رمضان

من أجل الحفاظ على جهاز هضمي سليم، من المهم اعتماد الترتيب الصحي لأطعمة الإفطار.

1 يجب تناول هذه الوجبة في الموعد المحدد وعدم تأخير ذلك إلى وقت لاحق.

2 ينصح بالبدء بتناول بضع حبات من التمر مع كوب من الحليب الفاتر خفيف الدسم.

3 يمكن بعد ذلك الانتظار لمدة 15 دقيقة قبل تناول الطبق الرئيسي. والأفضل أن يكون صحياً أي خالياً من الدهون الضارة. ومن الضروري أن تكون الوجبة متنوعة وغنية بالفيتامينات والمعادن والبروتينات والمغذيات الأساسية.

4 بعد ساعتين من موعد الإفطار يمكن تناول حصة من الفاكهة ويجب شرب كمية كافية من الماء.

عادات سيئة يجب التخلي عنها

أثناء تناول وجبة الإفطار ومن أجل الحفاظ على صحة جيدة، يجب التخلي عن بعض العادات السيئة ومنها مضغ الطعام بسرعة، فهذا يسبب عسر الهضم والنفخة.

كذلك الأفضل عدم تناول العصائر التي تحتوي على السكر وتلك الغنية بالكافيين إضافة إلى المشروبات الغازية. ويجب تجنب ممارسة التمارين الرياضية بعد تناول وجبة الإفطار مباشرة. وينصح في هذه الحالة بالانتظار لمدة ساعة أو ساعتين من موعدها. ومن العادات السيئة التي يجب التخلي عنها والتي يمكن أن تسبب عسر الهضم والغازات تناول الحلويات مباشرة بعد الإفطار أو في ساعة متأخرة من الليل.

كيفية تحويل الإفطار إلى وجبة صحية

إضافة إلى اتباع ترتيب صحي لأطعمة الإفطار يمكن أيضاً تحويل أطباقها إلى وصفات صحية من خلال اتباع بعض الطرق السهلة.

– يمكن إعداد الأطباق باستخدام مكونات صحية خالية من الدهون الضارة مثل الخضار والحبوب والأجبان قليلة الدسم وزيت الزيتون.

– من الأفضل صنع الحلويات في المنزل بإضافة القليل من السكر البني إليها. كما يمكن إيجاد بدائل صحية لمكوناتها مثل الزيت النباتي والفواكه.

-يجب الامتناع عن إضافة كمية كبيرة من الملح إلى مختلف الأطباق. فهذا يحد من احتباس الماء في الجسم ومن الشعور بالعطش الشديد في اليوم التالي.

– ينصح بغسل الأرز بشكل كاف لإزالة كمية النشاء الزائدة منه.

– ومن الأفضل إعداد أنواع الشوربات الصحية أي التي تحتوي على الخضار وعلى مرق الدجاج أو اللحم غير الدسم.

– تعتبر العصائر التي يتم تحضيرها في المنزل أفضل من تلك التي يتم شراؤها من المتاجر. ويجب الانتباه عند الشعور بالرغبة في تناولها إلى ضرورة مراعاة الترتيب الصحي لأطعمة الإفطار حيث يمكن فعل ذلك بعد مرور نحو ساعتين.

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