الآن أصبحنا نعرف موعد وصول تحديث ColorOS 7 وأندرويد 10 لكافة هواتف أوبو

اليوم أعلنت أوبو بشكل رسمي عن موعد وصول تحديث ColorOS 7 المبني على أندرويد 10 لكافة هواتف الشركة تقريبًا، والشركة قد أوضحت خلال إعلانها بعض المناطق الجغرافية حول العالم، لكن نحن نتوقع أن يتبع وطننا العربي أوروبا حيث عادة ما تصل التحديثات لأوروبا والشرق الأوسط في نفس الوقت! كما يُذكر أن واجهة ColorOS 7 ليست بجديدة الآن، هذا حيث بدأت أوبو في الإعلان عنها بعد عدة أشهر من الإعلان عن أندرويد 10، وهو ما قد كان منذ فترة طويلة.

موعد وصول واجهة ColorOS 7 وأندرويد 10 لهواتف أوبو المختلفة

موقف أوبو قد يكون حرج الآن بالنسبة لهواتفها الحديثة في بعض البلدان حول العالم، هذا حيث أن بعض الهواتف في بلدان أخرى قد حصلت على التحديث بالفعل بينما تأخر على آخرين، وهو أمر غير طبيعي، هذا من ناحية، من ناحية أخرى فأوبو بالفعل قد أطلقت واجهة ColorOS 7.1 جنبًأ إلى جنب مع هواتف فايند X2 منذ عدة أسابيع، وهو ما يجعل بعض الهواتف وبالرغم من حداثتها تفتقد لتحديثين كبيرين.

أوبو قد نشرت جدولًا بالمواعيد وهو الذي يمكنك أن تطالعه بالأسفل، لكنه ومن ناحية أخرى لا يضم معلومات عن دولنا العربية، لكنه على الأقل يعطينا إطار زمني لوصول التحديث لكل هاتف من الهواتف التي تأخر عليها:

— يوليو

OPPO Reno 10X Zoom

OPPO Reno

OPPO-Reno2

OPPO Reno Z

OPPO Reno2 Z

OPPO-RX17 Pro

— يونيو

OPPO A5 2020

OPPO-A9 2020

OPPO R15 Pro

— أغسطس

OPPO A91

يُذكر أن أوبو قد أعلنت بالفعل أن واجهتها ColorOS تمتلك الآن أكثر من 350 مليون مستخدم نشط وهو عدد أكبر من مستخدمي واجهة MIUI المنافسة والخاصة بشاومي والذي يبلغ 310 مليون مستخدم نشط شهريًا! الآن أخبرنا، هل تمتلك هاتف حديث من أوبو، وهل هاتفك ضمن القائمة بالأعلى؟ شاركنا الآن..