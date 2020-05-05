أبرز التوقعات بخصوص سماعات ابل AirPods 3 القادمة!

سماعات ابل AirPods 3 من المنتظر صدورها هذا العام خلال وقت ما، في هذا المقال نعرض أهم التوقعات بخصوص السماعات وكيف ستبدو مع إصدارها الجديد القادم.

سماعات ابل AirPods 3 القادمة سوف تحافظ تقريباً على نفس التصميم وسوف يكون التطوير فيها مركزاً على تحسين الوظائف الأساسية لها.

تحسين عمر البطارية

من الإصدار الأول إلى الثاني من سماعات AirPods شهدت البطارية تحسناً بنحو 20% ويتوقع كذلك أن يستمر هذا التحسن مع الإصدار الثالث القادم ليصبح عمر البطارية أكثر من خمس ساعات في الشحنة الواحدة.

تحسين جودة المكالمات

نظام الميكروفون في سماعات ابل AirPods من أفضل الأنظمة المتوفرة في السماعات اللاسلكية وقد بلغ ذروة تطوره مع سماعات AirPods Pro الأغلى ثمناً.

يتوقع أن تقوم ابل بتطوير نظام الميكروفون ليأتي بأداء أفضل اعتماداً على تحسين العتاد والبرمجيات معاً لتوفير أفضل تجربة عند إجراء المكالمات.

مقاومة الماء

من المتوقع كذلك أن تحسن ابل من مقاومة سماعات AirPods للماء لأنها تفتقد إلى تلك الميزة المهمة. إصدارات أخرى منافسة مثل سماعات جالكسي Buds بها نفس الميزة.

ميزة مقاومة الماء بمعيار IPX4 مثلاً سوف تجعل من الممكن للمستخدم ارتداء السماعات في أجواء ممطرة دون خوف وكذلك عند التمرين البدني العنيف مع التعرق بغزارة دون أن تتعرض السماعات للتلف.

الحفاظ على نفس السعر

سماعات ابل AirPods 3 سوف تأتي بذات السعر الذي يبدأ من 160 دولار أمريكي للنسخة الأساسية و 200 دولار أمريكي للنسخة الداعمة للشحن اللاسلكي، علماً بأن سماعات AirPods Pro الأغلى يبلغ سعرها 250 دولار أمريكي.