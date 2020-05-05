جفاف الشفاه خلال الصوم.. وأسرع طرق معالجته

تعاني الكثيرات من مشكلة جفاف الشفاه خلال شهر رمضان. ويعود هذا إلى أسباب مختلفة أبرزها عدم شرب كمية كافية من الماء. ومن أجل منع حدوث ذلك من الضروري اتباع بعض النصائح سهلة التطبيق والتي تمنع جفاف الشفاه وتشققها وتساعد على الحفاظ على نضارة بشرتها وجمالها.

نصائح لمنع جفاف الشفاه

من أجل منع جفاف الشفاه في أيام رمضان ينصح بالالتزام ببعض القواعد الأساسية التي تساعد على الحفاظ على رطوبتها ولونها الوردي الجميل.

– عدم لمس الشفاه بشكل متكرر بواسطة اللسان. فهذا يسبب تشققها بتأثير اللعاب الذي يحتوي على الأنزيمات الهضمية.

– تطبيق مرطب الشفاه بشكل منتظم قبل النوم وبعد تناول وجبة السحور. والأفضل اختيار مرطب يحتوي على زيت الفيتامين إي المرطب.

– حمايتها من تأثير أشعة الشمس الضارة من خلال تطبيق مرطب يحتوي على الفيتامين إي.

– عدم تغطية الشفاه بالوشاح أو بقماش الحجاب لوقت طويل لأن احتكاكه المتكرر بها يمكن أن يسبب تشققها.

– الحرص على تزويد الجسم بالسوائل من خلال شرب كمية كافية من الماء والعصائر الطبيعية. ومن المفيد تناول الخيار أثناء السحور أو تطبيق شرحاته على الشفاه لبعض الوقت يومياً.

– تزويدها بما تحتاج إليه من الفيتامين بي 12 من خلال تناول أطعمة تحتوي عليه وأبرزها الدجاج والسردين والحلبة والبيض.

– الاعتماد على أكل الفواكه المجففة الغنية بالفيتامينات والمعادن والمكونات الضرورية للحفاظ على رطوبتها ونضارة بشرتها.

– اللجوء إلى مكونات طبيعية مثل جوز الهند وجل الصبار أو الألوي فيرا وماء الورد والعسل الطبيعي.

– استشارة الطبيب في حال كان جفاف الشفاه ناتجاً عن مشاكل جلدية مثل الحساسية والالتهابات، ففي هذه الحالة يمكنه أن يصف العلاج المناسب.

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