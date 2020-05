قرد على دراجة يحاول «خطف» طفل

هبط القرد من دراجته وأمسك بقميص الطفل وجره عبر الشارع [انترنت]

وثق مقطع فيديو محاولة “خطف” قام بها قرد على متن دراجة صغيرة، بحق طفل، امام أعين المارة في أحد المدن الإندونيسية.

ونشر موقع “تي إم زي” الأميركي مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه الطفل وهو يجلس على رصيف أحد الشوارع الضيقة بجوار عدد من الأشخاص، فيما يقترب منهم قرد على متن دراجة صغيرة.

وما أن وصل إلى الطفل، حتى هبط القرد من دراجته وأمسك بقميص الطفل وجره عبر الشارع، فيما استمر مصور الفيديو بالصراخ لدفع أحد البالغين لتخليص الطفل من قبضة القرد.

وبالفعل، اقترب رجل من القرد، مثيرا خوفه، مما دفعه إلى ترك الطفل والهرب.

