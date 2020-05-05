هاتف هواوي P40 برو يحصل على واحدة من أفضل مميزات جالكسي S20 ألترا

هاتف هواوي P40 برو لازال حديثًا من حيث الإطلاق لذلك فهو يتلقى تحديثات كثيرة جدًا للنظام بشكل مستمر، واليوم وفي الإصدار 10.1.0.126 من واجهة EMUI حصل الهاتف على ميزة جديدة كليًا متعلقة بأداء الكاميرا، وهي المقتبسة من هاتف جالكسي S20 ألترا الرائد، هذا إلى جانب التحديثات الأمنية وتحسين الأداء المعتادة.

ميزة رائعة للكاميرا تنتقل من جالكسي S20 ألترا إلى P40 برو

الميزة الجديدة والتي تأتي إلى جانب عدد كبير من الإضافات والتحسينات للنظام ستكون عبارة عن ميزة استعراض مسبق لتجربة التقريب من قبل أن تقوم بالتقريب فعليًا، وهذا حيث أن استخدام كاميرا التقريب في الهاتف سيعرض عليك بالأسفل داخل تطبيق الكاميرا مدى اقتراب الصورة من العدسة والمكان الفعلي الذي سيتم التقريب عليه، هذا بالطبع باستخدام كاميرا التقريب المدهشة والتي رأيناها في هاتف P40 برو+.

هذه الميزة موجودة بالفعل في هاتف جالكسي S20 ألترا الرائد كما أخبرناكم، لكن هواوي بشكل عام لم تجعل التحديث الجديد متمحورًا حول هذه الميزة، بل بدأت في تحسين أداء الهاتف مع تقنيات الذكاء الاصطناعي أيضًا أثناء التصوير، وهو ما يظهر اهتمام هواوي بالكاميرا مع هذا التحديث، كذلك فقد بدأ التحديث في حل مشاكل الواي-فاي وشبكات الاتصال إن وجدت.

التحديث الجديد سيأتي بمساحة أقل من 800 ميجابايت وسيتوفر لإصدارات معينة من هواتف P40 برو، لكن نظرًأ لأنه تحديث يحل مشاكل ويضيف مميزات جديدة فتوقع وصوله لكافة الإصدارات، وفيما يلي الإصدارات المؤكد حصولها على التحديث: