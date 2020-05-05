تطبيقات رمضان اليومية للاندرويد (8) – سلي صيامك مع جديد التطبيقات المميزة والألعاب!

يوم جديد وتشكيلة جديدة من التطبيقات والتي وكالعادة نتمنى أن تجدون من بينها من يناسبكم ويزيد من فوائدكم اليومية خلال شهر رمضان المعظّم أو بعده، كذلك لا تنسى أنه بإمكانك أن تتابع معنا كافة تطبيقات أندرويد الرمضانية بالضغط هنا، إضافة إلى ذلك فنحن نتشرف باقتراحاتكم للتطبيقات في التعليقات! هيا بنا..

تطبيق Musixmatch لكلمات الأغاني وترجمتها للعربية

تطبيق Musixmatch قد بدأ كتطبيق تشغيل موسيقى متكامل مع عرض كلمات الأغاني، وعلى مر السنوات الطويلة السابقة ظل التطبيق يحصل على إضافات وتحسينات عديدة حتى أصبح من أكبر التطبيقات المتعلقة بالموسيقى بأكثر من 50 مليون تحميل! يتيح التطبيق عرض كلمات أي أغنية أجنبية أو عربية وعرض ترجمة كلماتها للغات مختلفة منها العربية كما يتكامل مع سبوتيفاي ويوتيوب ويتيح عرض الكلمات كشاشة عائمة! جربه الآن فهو يستحق..

السعر : مجّاني

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تطبيق Snapseed – التطبيق الأقوى على الإطلاق لتحرير الصور

في فترة من الفترات ظل تطبيق PixArt مسيطرًا على سوق تطبيقات تعديل الصور على أندرويد، والتطبيق كان بالفعل جيد جدًا لكنه كان عادة ما يجبرك على الاشتراك في النسخة المدفوعة لتحصل على كافة الإضافات والإعدادات! هنا جاءت جوجل وأنهت هذا الأمر بشكل كامل مع تطبيق Snapseed المجاني والاحترافي، وبدون أن نقول الكثير فهذا التطبيق لتحرير الصور يتيح لك كافة الأدوات التي قد تحتاجها ويكفي أنه يضم حوالي 100 مليون مستخدم!

السعر : مجّاني

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تطبيق Focus To Do – من أفضل تطبيقات الانتاجية لاندرويد

هذا التطبيق هو واحد من أبرز تطبيق قوائم المهام وأكثرها جمالًا من حيث التصميم، والتطبيق يتيح لك إنشاء أقسام أو مشاريع بداخله ومن ثم إضافة المهام لكل مشروع على حدة، هذا من ناحية، من ناحية أخرى فهذا التطبيق يقدم لك تقنية Pomodoro Timer بكل احترافية! وهي تقنية تقسيم العمل لخمس وعشرين دقيقة من العمل وخمس دقائق من الراحة، هذا إلى جانب لكونه تطبيق محاني بتقييمات عالية ومتوفر أيضًا للمنصات الأخرى! جربه الآن..

السعر : مجّاني

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لعبة Laser Labyrinth — زد ذكائك وسلّي نفسك

هذه اللعبة هي لعبة من تصنيف الألغاز وهي التي تتيح لك 90 مستوى مختلفين الصعوبة، وهدفك الأساسي خلال اللعب هو أن تجعل آشعة الليزر قادرة على المرور من خرار عكسها بشكل صحيح باستخدام المرايا الموجودة في المرحلة، أيضًا فاللعبة لا تضم أي إعلانات وتحصل على مراحل جديدة باستمرار، حملها الآن واحتفظ بها.

السعر : مجّانية لفترة محدودة