تطبيقات رمضان اليومية للايفون والايباد – مجموعة من التطبيقات الممتعة والمسلية للجميع!

أهلاً بكم في مقالة تطبيقات رمضان اليومية اليوم لدينا عدة تطبيقات مميزة ومسلية للاستخدامات اليومية. كل ما هو مدرج في المقالة من تطبيقات هي تطبيقات مجانية تماماً.

تطبيق Dolby On لتسجيل الصوت بأعلى جودة ممكنة!

تطبيق مميز قد يكون لاغنى عنه يتيح لك تسجيل الصوت عبر جهاز الايفون أو الايباد بجودة احترافية ومعالجة الضوضاء الموجودة في الصوت، كما يتيح تسجيل الفيديو بصوت نقي وكذلك البث على الإنترنت بوضوح استثنائي للصوت بالإضافة إلى أدوات تعديل وتحرير الصوت المسجل. التطبيق مجاني وينافس بقوة تطبيقات أخرى منافسة غالية الثمن!

السعر : مجاني

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تطبيق Bookshlf لمشاركة الأشياء عبر الإنترنت

هو تطبيق مميز يمكنك من حفظ الأشياء المميزة التي وجدتها على الإنترنت سواء مقالات أو مقاطع فيديو أو منشورات أو تغريدات وغير ذلك. يمكنك الاحتفاظ بها وتنظيمها على حسابك كما تشاء كما يمكنك مشاركتها مع الآخرين والحصول على ترشيحات أخرى جديدة لك.

السعر : مجاني

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تطبيق رواتب السعودية – تاريخ صرف الرواتب والمعاشات في المملكة!

تطبيق “رواتب السعودية” يتيح للمستخدم معرفة تواريخ صرف المرتبات والحوافز وغيرها من المستحقات المالية في أي قطاع من القطاعات داخل المملكة العربية السعودية.

يحتوي التطبيق على العديد من القطاعات لمعرفة تاريخ إيداع الراتب لها كما يلي: حساب المواطن، حافز، ساند، رواتب الموظفين، رواتب المتقاعدين، متقاعدين التأمينات الإجتماعية، التأهيل الشامل، رواتب أرامكو، رواتب سابك وغيرها.

السعر : تحميل مجاني

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لعبة Taps

هي لعبة بسيطة تعتمد على مطابقة الأرقام عليك أن تجعل اللوحة السفلية بالأرقام التي تحتوي عليها باللوحة العلوية، تحتوي اللعبة على أربعة أوضاع مختلفة للعب و أكثر من 400 مستوى، مع موسيقى هادئة في الخلفية للاسترخاء يمكن إيقافها.

السعر : تحميل مجاني

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للمزيد من التطبيقات التي عرضناها من أجل رمضان خلال الأيام الماضية تفضل بزيارة هذا الرابط: تطبيقات رمضان 2020 للايفون والايباد