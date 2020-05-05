“طريقة متهورة” لتعقيم الأموال من كورونا

أقدم الأمريكي ديكر الموظف في أحد البنوك الأمريكية على نشر صورة لأموال محروقة، وقال إن صاحب الأموال أحضرها إليه وطلب منه استبدالها بعد أن تعرضت للحرق داخل المايكرويف.

وبرر العميل وضعه الأموال داخل المايكرويف برغبته في تعقيمها من فيروس كورونا، دون أن يعلم أن هذا الأمر سيؤدي لاحتراقها.

واعتذر ديكر من العميل وقال إنه لا يستطيع استبدال الدولارات التالفة أو وضعها في حسابه البنكي.

وقال ديكر إن قيمة الأموال المحترقة وصلت إلى 730 دولارا أمريكيا، ومعظمها من فئة ال20 وال50 دولارا.

ولا تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ سبق وقامت سيدة صينية بحرق 3150 يوان صيني من خلال وضعها بالمايكرويف لتعقيمها من فيروس كورونا.

يذكر أن المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها لم يطلب من الناس تعقيم الأموال، بل طلب منهم الدفع عن طريق البطاقات.

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