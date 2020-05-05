طرح النجم الهندي شاروخان على موقع فيس بوك أغنية جديدة تجمعه بابنه أبرام حملت اسم كل شيء سيكون على ما يرام.

وتعد هذه الأغنية جزءا من مشاركته في حملة I For India التي أطلقها رفقة عدد من النجوم من أجل جمع التبرعات وتقديمها لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.

وقام النجم الهندي بكتابة الأغنية وتلحينها بنفسه، وعبر من خلالها عن مشاعره جراء أزمة كورونا، وذكر فيها النشاطات التي يقوم بها في المنزل كالنوم، الطهي، ومشاهدة المسلسلات العالمية.

وأضافت مشاركة طفله أبرام جوا جميلا على الأغنية، وبعثت أملا للناس بقدرة الإنسان على تجاوز آثار فيروس كورونا.

يذكر أن الأغنية الجديدة حققت انتشارا كبيرا واستطاعت جمع 2.3 مليون مشاهدة في أقل من يوم.شاروخان وابنه يشعلان الإنترنت بأغنية عن كورونا

طرح النجم الهندي شاروخان على موقع فيس بوك أغنية جديدة تجمعه بابنه أبرام حملت اسم كل شيء سيكون على ما يرام.

وتعد هذه الأغنية جزءا من مشاركته في حملة I For India التي أطلقها رفقة عدد من النجوم من أجل جمع التبرعات وتقديمها لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.

وقام النجم الهندي بكتابة الأغنية وتلحينها بنفسه، وعبر من خلالها عن مشاعره جراء أزمة كورونا، وذكر فيها النشاطات التي يقوم بها في المنزل كالنوم، الطهي، ومشاهدة المسلسلات العالمية.

وأضافت مشاركة طفله أبرام جوا جميلا على الأغنية، وبعثت أملا للناس بقدرة الإنسان على تجاوز آثار فيروس كورونا.

يذكر أن الأغنية الجديدة حققت انتشارا كبيرا واستطاعت جمع 2.3 مليون مشاهدة في أقل من يوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية