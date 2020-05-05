بريطانية تناول البطاطا وجلد الدجاج لـ10 سنوات.. إليك السبب

عانت البريطانية كانديس ويلينسكون البالغة من العمر 26 عاما، والتي تعيش في مدينة ليدز البريطانية من اضطراب انتقائي في الأكل أجبرها على تناول جلد الدجاج المقلي ورقائق البطاطا لمدة 10 سنوات.

وبدأت هذه الحالة مع الفتاة منذ الطفولة، حيث كانت انتقائية في طعامها، لكن الحالة تطورت إلى اضطراب في سن ال16 عاما، حيث كانت تتناول 10 أكياس من رقائق البطاطا قبل تناول جلد الدجاج المقلي.

وتسبب هذا الأمر في إحراج كبير للشابة العاملة في مجال رعاية الأطفال، حيث توقف أصحابها عن دعوتها لحفلاتهم لأنها لن تأكل من طعامهم.

وحاولت كانديس التخلص من هذا الأمر من خلال اللجوء لاختصاصي التغذية دون جدوى، قبل أن تلجأ في نهاية المطاف لاختصاصية تنويم مغناطيسي ساعدتها على التخلص من هذه الحالة، وعلى تناول أنواع عديدة من الطعام بشكل تدريجي من خلال جلسات التنويم التي قامت بها.

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