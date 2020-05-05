الهولنديون يقتربون من اكتشاف علاج لكورونا

أكد تقرير نشر على مجلة نيتشر كومينيكيشن الهولندية تَعرُّف مجموعة من الباحثين التابعين لجامعة أوتريخت ومركز إيراسموس الطبي، وشركة هاربور بيومد، على جسم مناعي مضاد يمنع فيروس كورونا من نقل العدوى إلى الخلايا البشرية.

وسيسهِّل هذا الأمر من مهمة العلماء في إيجاد علاج فعال يعتمد بشكل كامل على أحد الأجسام المناعية المضادة التي يقوم الجسم البشري بإنتاجها لمهاجمة فيروس كورونا وفيروس سارس في حال هاجما الجسم.

وأكد التقرير تجربة هذا الجسم المضاد على الخلايا المستزرعة في المعمل لفيروس كورونا، وتمكنه من تعطيل قدرتها على نقل العدوى للخلايا البشرية.

واعتمد الباحثون في دراستهم على أبحاثها السابقة على فيروس سارس، ووجدت أن الجسم المضاد الذي حيَّد فيروس سارس قادر على تحييد فيروس كورونا.

وقال الباحثون إن الفرصة لإنتاج العلاج ستكون سريعة، لأن المضاد المكتشف بشري بالكامل، ولم يتم تعديله وراثيا.

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