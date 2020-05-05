HP تطلق شاشة مميزة لعشاق الألعاب

أزاحت شركة HP الأمريكية الستار عن شاشة مميزة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم HP Omen 27i.

وزودت الشركة الأمريكية الشاشة الجديدة بلوحة nano IPS بحجم 27 بوصة، ودقة عرض 2560 * 1440 بيكسل، وجودة عرض QHD.

وتتميز الشاشة الجديدة بدعمها 98% من ألوان DCI-P3 gamut، ومعدل تحديث 165 HZ، ووقت استجابة يبلغ 1 مللي في الثانية.

وتتوافق الشاشة الجديدة مع تقنية NVidia G-Sync لدعم عرض انسيابي، وستحتوي على إضاءة خلفية المستخدم للوصول للمنافذ الموجودة في الجهة الخلفية بشكل سريع وفوري، وتم وضع هذه الإضاءة إلى جانب حامل الشاشة المتوافق مع VESA.

وقالت الشركة الأمريكية إن شاشتها ستحتوي على منفذ Display Port 1.2، منفذ HDMI 2.0، ومنفذي USB 3.0 يستخدمان لدعم اتصال الملحقات، ونقل البيانات والمعلومات.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطرح شاشتها الجديدة في الأسواق قريبا بسعر يصل إلى 500 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية