غيغا بايت” تطلق لوحة مفاتيح تتحمل 100 مليون نقرة

كشفت شركة غيغا بايت التايوانية عن لوحة مفاتيح جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم Aorus K1.

وتتميز لوحة المفاتيح الجديدة بأزرار Cherry MX Red ذات الأداء العالي والتي تتحمل 100 مليون نقرة، ويبلغ طول المحور الأساسي لهذه الأزرار 4 ملم، وتقوم هذه الأزرار بعملية التسجيل عند 2 ملم.

كما ستحتوي اللوحة الجديدة على إضاءة RGB بأنماط مختلفة تستجيب لعمليات الضغط عليها، بالإضافة إلى كابلات N-Key Rollver .

ويساعد برنامج غيغا بايت RGB Fusion 2.0 على مزامنة إضاءة اللوحة مع منتجات الشركة التايوانية الأخرى.

وستتيح اللوحة الجديدة للاعبين الفرصة لبرمجة كل زر من أزرار اللوحة من خلال برنامج Aorus Engine بالطريقة التي يرغب بها، وتخزين البرمجة الجديدة على لوحة المفاتيح بصورة مباشرة.

وستفتح تقنية N-Key Rollver المجال أمام اللاعبين للضغط على عدة أزرار بذات اللحظة، وإمكانية استخدام الأزرار الوظيفية للتحكم في تشغيل الموسيقى وإضاءة RGB.

وأتاحت الشركة التايوانية الفرصة للاعبين لتركيب كابل بطول 2 متر من خلال منافذ موجودة على يمين ويسار ووسط اللوحة.

يذكر أن غيغا بايت لم تكشف عن موعد الرسمي لإطلاق لوحتها الجديدة في الأسواق ولا سعرها.

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