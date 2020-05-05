JBL تطلق سماعة منافسة لسماعة أبل

رفعت شركة JBL الأمريكية النقاب عن سماعة جديدة من نوع In-Ears أطلقت عليها اسم Live 300TWS.

وجاءت السماعة الجديدة بمواصفات تجعلها منافسا حقيقيا لسماعة AirPouds التي تنتجها شركة آبل الأمريكية.

وتتميز السماعة الجديدة بقدرتها على مقاومة الماء والغبار وفق معيار الحماية IPX5، بالإضافة لدعمها لتقنيةTalkThru والتي تتيح للشخص إمكانية تضخيم الأصوات الخارجية من خلال إيماءة فوق سماعة الرأس، وذلك لكي يكون الشخص قادرا على التحدث مع الآخرين دون أن يضطر لنزع السماعة.

وقالت الشركة الأمريكية إن السماعة الجديدة تتميز أيضا بصوتها النقي، وبدعمها للمساعد الصوتي Google Assistant، ومساعد Alexa التابع لشركة أمازون.

وزودت الشركة الأمريكية سماعتها الجديدة ببطارية تجعلها تعمل لمدة 6 ساعات متواصلة في الشحنة الواحدة، وعلبة شحن تشحن البطارية حتى 20 ساعة.

ولترضي أذواق عشاقها ستوفر JBL السماعة الجديدة في الأسواق باللونين الأسود والأزرق.

يذكر أن الشركة الأمريكية لم تفصح عن موعد إطلاق السماعة الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

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