رغم تألقها في رمضان.. نهى عابدين تعتزل التمثيل

فاجأت النجمة المصرية نهى عابدين عشاقها بإعلانها نبأ اعتزالها التمثيل من خلال صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك.

وقالت النجمة المصرية إن قرارها يحتمل الصواب والخطأ، لكنها كانت تفكر فيه منذ مدة طويلة.

وتباينت ردود الفعل بين النجوم المصريين وعشاق نهى عابدين، فبعضهم أثنى على قرارها كالفنانة نسرين أمين التي قالت إنها تفهمت موقفها، وبأنها تفكر دائما بالاعتزال، في حين طالبها البعض الآخر بالتراجع عنه كالفنانة ريهام عبد الغفور التي رفضت القرار ووصفته بالدعابة، وطلبت من نهى العودة عنه لأنها فنانة موهوبة وجميلة.

وجاء هذا القرار وسط تألقها في الموسم الرمضاني الحالي، حيث ظهرت في عملين هما “اتنين في صندوق”، و”ليالينا 80″، وقدمت أدوار جيدة فيهما.

يذكر أن النجمة المصرية شاركت خلال مسيرتها بالعديد من الأعمال أبرزها برة الدنيا، طلعت روحي، ونوس، وفرق توقيت.

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