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المكملات الغذائية قد تصبح قاتلة بهذه الحالة

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت مؤسسة القلب الألمانية أن المكملات الغذائية تشكل تهديدا حقيقيا على حياة مرضى القلب في حال قاموا بتناولها بدون استشارة طبية.

وقالت المؤسسة إن الإكثار من تناول بعض الفيتامينات والمعادن يلحق ضررا كبيرا بالقلب.

وحذرت من تناول المكملات الغذائية إلا في حال أثبتت الفحوصات الطبية حاجة المريض لتناولها لوجود نقص في بعض أنواع الفيتامينات والمعادن.

وطالبت المؤسسة مرضى القلب بتعزيز صحة القلب من خلال اتباع نظام صحي يعتمد في أساسه على تناول الخضراوات والفواكه الطازجة، ومنتجات الحبوب، والزيوت النباتية، والمكسرات، والبروتينات الضرورية للجسم، بالإضافة لممارسة التمارين الرياضية والأنشطة الحركية بشكل يومي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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