المكملات الغذائية قد تصبح قاتلة بهذه الحالة

أكدت مؤسسة القلب الألمانية أن المكملات الغذائية تشكل تهديدا حقيقيا على حياة مرضى القلب في حال قاموا بتناولها بدون استشارة طبية.

وقالت المؤسسة إن الإكثار من تناول بعض الفيتامينات والمعادن يلحق ضررا كبيرا بالقلب.

وحذرت من تناول المكملات الغذائية إلا في حال أثبتت الفحوصات الطبية حاجة المريض لتناولها لوجود نقص في بعض أنواع الفيتامينات والمعادن.

وطالبت المؤسسة مرضى القلب بتعزيز صحة القلب من خلال اتباع نظام صحي يعتمد في أساسه على تناول الخضراوات والفواكه الطازجة، ومنتجات الحبوب، والزيوت النباتية، والمكسرات، والبروتينات الضرورية للجسم، بالإضافة لممارسة التمارين الرياضية والأنشطة الحركية بشكل يومي.

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