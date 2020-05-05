أمريكية تواجه تمساحا ضخما قبل أن تقع “المأساة”

شهدت بحيرة صغيرة قرب سولت سيدار في جزيرة كياوا الواقعة في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية مأساة كبيرة، إذ أقدم تمساح من نوع القاطور على افتراس أمريكية تدعى سينثيا كوفرت، بعد أن واجهته.

وقال مأمور مقاطعة تشارلستون التي شهدت الحادثة، أنهم تخلصوا من التمساح وقتلوه، وتحفظوا على جثته.

وعبَّر عمدة الجزيرة كريج ويفر عن أسفه لمصرع سينثيا، وقال إن هذه الحادثة نادرة الحدوث، وبأن التماسيح لا تقترب من جزيرتهم في العادة.

وأكد العمدة ضرورة اتخاذ قرارات جديدة للتعامل مع الحيوانات القريبة من الجزيرة لتجنب تكرار هذه المأساة مجددا.

الجدير بالذكر أن القاطور من أنواع التماسيح التي تعيش في المستنقعات والمنخفضات، ويصل طوله لحوالي 4.4 متر ووزنه إلى 450 كيلوغراما.

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