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أمريكية تواجه تمساحا ضخما قبل أن تقع “المأساة”

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت بحيرة صغيرة قرب سولت سيدار في جزيرة كياوا الواقعة في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية مأساة كبيرة، إذ أقدم تمساح من نوع القاطور على افتراس أمريكية تدعى سينثيا كوفرت، بعد أن واجهته.

وقال مأمور مقاطعة تشارلستون التي شهدت الحادثة، أنهم تخلصوا من التمساح وقتلوه، وتحفظوا على جثته.

وعبَّر عمدة الجزيرة كريج ويفر عن أسفه لمصرع سينثيا، وقال إن هذه الحادثة نادرة الحدوث، وبأن التماسيح لا تقترب من جزيرتهم في العادة.

وأكد العمدة ضرورة اتخاذ قرارات جديدة للتعامل مع الحيوانات القريبة من الجزيرة لتجنب تكرار هذه المأساة مجددا.

الجدير بالذكر أن القاطور من أنواع التماسيح التي تعيش في المستنقعات والمنخفضات، ويصل طوله لحوالي 4.4 متر ووزنه إلى 450 كيلوغراما.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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