تدريب عناصر طبية احتفاءً باليوم العالمي للقابلات

قامت جمعية القابلات الليبية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا بتدريب 18 قابلة قانونية بالتزامن مع الاحتفال بيوم القابلة العالمي وذكرت الصفحة الرسمية لفرع الصندوق في ليبيا إن القابلات التي تم تدريبهن يعملن في مستشفيات العاصمة طرابلس، لدعمهن في توفير الرعاية الصحية للنساء والأطفال حديثي الولادة خاصة الإجراءات المتبعة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19.

وجاء في بيان الاحتفاء باليوم العالمي للقابلات أنهن بطلات مجهولات يؤدين خدمة للمجتمع ومساعدة الأسر في الحصول على الفرصة التي تستحقها وأن القابلات خدمتهن ضرورية لضمان رعاية جيدة للأمهات وأطفالهن، وخاصة في وقت الأزمات.. ونظم صندوق الأمم المتحدة للسكان -ليبيا (UNFPA Libya )- بالتعاون مع راديو ناس تغطية إعلامية خاصة بالمناسبة.

وقام الصندوق في وقت سابق بتدريب 30 مختصة في التوليد و أمراض النساء من قابلات وممرضات بالتزامن مع جائحة كورونا وتجاوز اجمالي مخرجات التدريب للصندوق و 3 منظمات أخرى دولية ومحلية، الـــــــ 190 مشتغلاً في قطاع الصحة على مستوى ليبيا.

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