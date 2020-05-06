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تدريب عناصر طبية احتفاءً باليوم العالمي للقابلات

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت جمعية القابلات الليبية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا بتدريب 18 قابلة قانونية بالتزامن مع الاحتفال بيوم القابلة العالمي وذكرت الصفحة الرسمية لفرع الصندوق في ليبيا إن القابلات التي تم تدريبهن يعملن في مستشفيات العاصمة طرابلس، لدعمهن في توفير الرعاية الصحية للنساء والأطفال حديثي الولادة خاصة الإجراءات المتبعة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19.

وجاء في بيان الاحتفاء باليوم العالمي للقابلات أنهن بطلات مجهولات يؤدين خدمة للمجتمع ومساعدة الأسر في الحصول على الفرصة التي تستحقها وأن القابلات خدمتهن ضرورية لضمان رعاية جيدة للأمهات وأطفالهن، وخاصة في وقت الأزمات.. ونظم صندوق الأمم المتحدة للسكان -ليبيا (UNFPA Libya )- بالتعاون مع راديو ناس تغطية إعلامية خاصة بالمناسبة.

وقام الصندوق في وقت سابق بتدريب 30 مختصة في التوليد و أمراض النساء من قابلات وممرضات بالتزامن مع جائحة كورونا وتجاوز اجمالي مخرجات التدريب للصندوق و 3 منظمات أخرى دولية ومحلية، الـــــــ 190 مشتغلاً في قطاع الصحة على مستوى ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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