الإعلان عن موعد مؤتمر ابل للمطورين WWDC 2020 – وهذه أهم التوقعات!

مؤتمر ابل السنوي للمطورين WWDC 2020 سوف ينعقد هذا العام نهاية شهر يونيو القادم. لن يكون هناك مؤتمر بالمعنى الحرفي وإنما سوف يتم بث الفاعليات والجلسات و ورش العمل عبر الإنترنت لأول مرة.

المؤتمر سوف يبدأ تحديداً يوم 22 يونيو ويستمر لمدة أسبوع في بث حي ومسجل على تطبيق وموقع ابل للمطورين بشكل مجاني تماماً.

قالت ابل في تصريحات رسمية أنها سوف تقوم بمشاركة كل الأدوات الجديدة التي كانت تعمل على تطويرها مع مجتمع المطورين لديها والذين يزيد عددهم عن 23 مليون مطور.

هذه الإجراءات الجديدة بخصوص مؤتمر ابل للمطورين تأتي بسبب تداعيات تفشي وباء فيرس كورونا عالمياً. جدير بالذكر أن تذكرة حضور المؤتمر كانت تكلف في السابق 1600 دولار أمريكي غير شاملة تكاليف التنقل والإقامة!

من خلال تطبيق ابل للمطورين المتوفر على متجر الاب ستور وكذلك الموقع الرسمي سوف توفر ابل المزيد من التفاصيل حول المؤتمر وجدول الفعاليات وكذلك الأنشطة والمسابقات المرافقة للمؤتمر.

أبرز التوقعات في مؤتمر ابل للمطورين 2020

أنظمة التشغيل الجديدة الخاصة بأجهزة ابل سوف تكون المحور الأساسي لهذا المؤتمر حيث سوف يتم الإعلان عن نظام iOS 14 من أجل هواتف الايفون، و iPadOS 14 لأجهزة الايباد، بالإضافة إلى أنظمة watchOS 7 للساعات الذكية و macOS 10.16 لأجهزة ماك و tvOS 14 لتلفاز ابل.

الإعلان عن الأنظمة الجديدة سوف يتيح لنا التعرف على المزايا الجديدة بها وتجربة الإصدارات التجريبية منها على مدار شهرين إلى ثلاثة أشهر لاحقة ليكون الإطلاق النهائي لها لعامة المستخدمين في شهر سبتمبر كما هو معتاد.

إذا أعلنت ابل عن أجهزة جديدة فسوف تكون على الأرجح جهاز التتبع المنتظر AirTags و إصدارات جديدة من iMac وتلفاز ابل وايباد Air جديد وكذلك قاعدة شحن لاسلكية، هذه هي أبرز الأجهزة المرشحة وإن كانت الأولوية دوماً ما تكون منصبة للتركيز على أنظمة التشغيل.