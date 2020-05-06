شاومي تكشف عن أبرز مواصفات هاتف بوكو F2 برو المنتظر

اليوم وبعد كم كبير من الشائعات والتسريبات وكذلك التوقعات أعلنت شركة بوكو رسميًا -والتي أستقلت عن شاومي- عبر حسابها العالمي على تويتر عن هاتف بوكو F2 برو المنتظر، وقد بدأ الإعلان مع معلومات تشويقية عديدة ولو أنها غير مباشرة إلا أنها تعطينا رؤية ثاقبة على الهاتف، وفي هذا الخبر سنشارككم كل ما نعرفه عن الهاتف الجديد.

كافة المعلومات عن هاتف بوكو F2 برو

الشركة قد أكدت تسمية الهاتف تحت اسم “هاتف بوكو F2 برو” دون أي إضافات أو تغييرات، كذلك فقد أكدت بوكو أن الهاتف الجديد قادم مع أقوى معالج سنابدراجون في العالم، وحقيقةً لا أحد يعلم ما إذا كان معالج سنابدراجون 865 أم 865+ أم حتى 875 لو جاء الهاتف في وقت متأخر! لكن على كل حال يظل أي خيار من ضمن هذه الخيارات مناسب جدًا.

أوضحت الشركة وكما بالصورة بالأعلى أن الهاتف قادم مع شاشة كاملة دون أي حواف، لكن لا يوجد توضيح لمكان الكاميرا الأمامية ما إذا كانت منبثقة أم تعتمد أي أسلوب آخر، كما أوضحت الشركة أن الهاتف قادم بالألوان الأبيض، الرمادي، الأزرق والوردي.

سيأتي الهاتف بخيارات للذواكر الداخلية وهي 6+128 جيجابايت أو 8+265 جيجابايت، كما سيكون سعر الهاتف في حدود 600 يورو أوروبي، وهو سعر مرتفع نسبيًا لكن نرجو من شاومي أن تقدم لنا ما يكفي تجاه هذا السعر!

يأتي هذا الهاتف كثالث هواتف الشركة بعد إطلاقها لهاتف بوكو X2 في فبراير الماضي هذا بجانب هاتف بوكو F1 المحبوب بالطبع، كذلك فعدد كبير من التسريبات قد أشار لكون هاتف بوكو F2 برو الجديد نسخة طبق الأصل من هاتف K30 برو، لكن هذه أمور غير محددة حتى الآن. ما رأيك؟ وهل أنت متحمس؟ شاركنا في التعليقات.