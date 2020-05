ظاهرة فلكية مذهلة «قمر الورود» يسطع في سماء الأرض

يشهد العالم اليوم ظاهرة فلكية مذهلة حيث سيضيء آخر قمر عملاق هذا العام سماء الليل هذا الأسبوع، والذي يطلق عليها اسم قمر الورود.

وسيكون البدر أكبر وأكثر سطوعا في وقت متأخر اليوم الأربعاء 6 مايو.

وأوضحت ناسا على موقعها على الإنترنت: “سيكون القمر مكتملا صباح يوم الخميس 7 مايو 2020، ويظهر مقابل الشمس (في خط الطول القائم على الأرض) في الساعة 6:45 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة”. وهذا يعادل 10:45 مساء بتوقيت غرينتش.

وتابعت وكالة الفضاء قائلة: “سيظهر القمر ممتلئا لمدة ثلاثة أيام تقريبا، من مساء الثلاثاء حتى صباح الجمعة”.

وإذا سمح الطقس، فسوف تكون ليلة الأربعاء أفضل فرصة لرؤية قمر الورود بكامل مجده. وهذا لأنه عندما يصل إلى الذروة في الساعات الأولى من صباح الخميس، سيكون منخفضا في الأفق ويصعب تحديده.

ويشار إلى أن بدر شهر مايو هو ثالث أقرب قمر عملاق للأرض لهذا العام. وهذا يعني أنه سيكون أيضا ثالث أكبر قمر مكتمل في عام 2020.

ويسمى القمر المكتمل لهذا الشهر قمر الورود لأنه يدل على الربيع، بحسب القبائل الأمريكية الأصلية في شمال شرق الولايات المتحدة، التي كانت تشهد توافر الزهور في هذا الوقت من العام في معظم تلك المناطق.

تحدث الأقمار الكاملة عندما يكون القمر على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس. وينتج عن ذلك إضاءة وجه القمر بالكامل.

وفي الوقت نفسه، سيكون القمر خلال هذا الحدث في موقع قريب من كوكبنا يعرف بالحضيض، ما يعني أنه سيظهر أكبر وأكثر إشراقا في سماء الليل، وهو ما يجعله قمرا عملاقا.

وخلال هذا الوقت ، سيبدو القمر أكبر بنسبة 14% وأكثر إشراقا بنسبة 30% من المعتاد.

