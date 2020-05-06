كافة المعلومات حول معالج سنابدراجون 875 الجديد مع دقة 5 نانومتر!

كوالكوم هي وبلا الشك الاسم الأبرز والأكبر فيما يخص تصنيع معالجات وشرائح الهواتف الذكية، وشريحة كوالكوم سنابدراجون 865 الحالية قد حققت نجاح كبير وتواجدت في معظم الهواتف الرائدة بالفعل، لكن يبدو أن الشركة تخطط لعصر جديد مع شريحة أو معالج سنابدراجون 875 الجديدة والتي ستضم تحسينات من جميع النواحي.

ما الجديد في معالح سنابدراجون 875 الرائد؟

طبقًا لتسريب جديد فالمعالج يأتي تحت الاسم الرمزي “SM8350” وسيأتي مع مودم مدمج وهو X60 5G أي أن المعالج سيكون متوفر بخيار مدمج، لكن لا نعرف بعد ما إذا كانت كوالكوم ستجعل المعالج داعم لشبكات الجيل الخامس بشكل إجباري لكافة الشركات أم اختياري.

المعالج الجديد سيأتي مع دقة تصنيع 5 نانومتر، وهي قفزة قوية جدًا لما تسهم به دقة التصنيع من توفير كبير للطاقة أثناء الاستخدام وكذلك زيادة الأداء، وبطبيعة الحال وكالعادة فهذا المعالج سيتم تصنيعه من خلال TSMC. المعالج الجديد سيأتي مع معالج الرسوميات المدمج Adreno 660 GPU إلى جانب وحدة أمنية تحت اسم Qualcomm Secure Processing Unit ووحدة معالجة صور تحت الاسم Spectra 580.

المعالج الجديد سيدعم ذواكر LODDR5 الرائدة بسرعات وسعات عالية كما سيدعم نظام الصوتيات Aqstic Audio Technologies WCD9380 وكوديك WCD9385 هذا بالإضافة لدعمه Hexagon Vector eXtensions وكم كبير من التقنيات الأساسية والجديدة، هذا من ناحية، من ناحية أخرى فالمعالج الجديد سيدعم واي-فاي 6، بلوتوث 5.1 وكم كبير من التقنيات المدمجة.

يمكننا تلخيص التحسّن في المعالج في قدومه مع دقة تصنيع 5 نانومتر، قدومه مع معالج رسومي محسّن، دعمه لكم إضافي من التقنيات والخدمات وقدومه مع مودم 5G جديد سواء كان هذا المودم اختياري أو إجباري.