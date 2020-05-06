بريطاني يكتشف كهفا “ببيته”

عثر البريطاني جيك بروان الذي يعيش في مدينة بليموث في منطقة ديفون البريطانية على كهف أثري في منزله الجديد أثناء قيامه ببعض الأعمال المنزلية.

وقال جيك إنه انتبه إلى وجود رقعة في أحد جدران القبو من خلال اختلاف لونها عن باقي الجدران، فقرر معرفة ماذا يوجد خلفها، فأحدث فجوة فيها ليتفاجأ بوجود كهف خلفها.

وقام جيك بتوسيع الفتحة حتى يتمكن من الدخول إلى الكهف والتعرف على الأشياء الموجودة بداخله.

وعثر جيك أثناء بحثه في الكهف على علبة طلاء وصحيفة أكدت أن الكهف أغلق منذ 50 عاما.

واستعان جيك بأحد المؤرخين لمعاينة الكهف، والذي أكد أن عمر الكهف حوالي 120 عاما، وبأنه استخدم كقبو للاحتفاظ بالفحم.

وأكد المؤرخ على أن هذا الأمر كان شائعا قبل أكثر من قرن، حيث كانت تبنى هذه الأقبية للاحتفاظ بالفحم والمواد التموينية.

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