جالكسي نوت 20 بكاميرا مخفية.. فأين ذهبت؟

في إعلان لأحد مكيفات الهواء من شركة سامسونج، كشفت الشركة عن هاتف بتصميم غير مألوف، قد يكون هو هاتف جالكسي نوت 20 المنتظر.

وظهر الهاتف بشاشة كبيرة كاملة دون ظهور كاميرا أمامية في شاشته، لا في ثقب بالشاشة مثل نوت 10 أو قطعٍ بالأعلى “نوتش” كما اعتدنا في السابق.

وتعمل الشركات المصنعة للهواتف الذكية مؤخرًا على إنتاج هواتف بشاشات كاملة، حيث عرضت شركات صينية سابقة نماذج أولية لهواتف بكاميرا أمامية أسفل الشاشة.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تكشف فيها سامسونج عن التصميم الذي ظهر فيه الهاتف في الإعلان الخاص بالمكيف، فقد انتشرت صورة مشابهة في أحد مواقع الشركة مؤخرًا، حيث تظهر الصورة بثلاث هواتف خلف بعضها البعض، الأول بكاميرا أمامية مزدوجة في ثقب بالشاشة، والثاني بكاميرا أمامية مخفية والثالث بكاميرا في ثقب في المنتصف.

ولا تزال تقنية الكاميرا الأمامية أسفل الشاشة في مراحل التطوير الأولى، ولم تكشف أي شركة عن موعد إطلاق هاتف من هذا النوع فيما لا يُعرف حتى الآن متى ستطلق سامسونج هاتفًا بكاميرا أسفل الشاشة، فهل يكون مع جالكسي نوت 20 هذا العام، أو نوت 30 في عام 2021.

ولا تعد تقنية إخفاء الكاميرا أسفل زجاج الشاشة بالجديدة، لكن تحاول شركة سامسونج أن تفعلها بطريقتها الخاصة وتقنيتها المختلفة عن بقية الشركات مثل شركة VIVO الصينية، ومن المتوقع رؤية الهاتف بشكلٍ رسمي في شهر أغسطس 2020، مع عدم استبعاد إمكانية تأجيل إطلاق الهاتف بسبب جائحة كورونا.

وقد يأتي الهاتف ضمن عائلة مكونة من ثلاث نسخ مختلفة من حيث الشاشة والبطارية والسعر وبعض تفاصيل الكاميرا ومميزاتها فيما ذهبت التكهنات إلى أن تكون النسخة الأكبر “نوت 20 بلس” بشاشة مقاسها قد يصل إلى 6.9 بوصة.

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