طفل يسرق سيارة لشراء “لامبرغيني” بـ3 دولارات

أوقفت إحدى دوريات الطرق السريعة بولاية يوتا الأمريكية سيارة كانت تسير ببطء وتترنح على الطريق السريع، بعدما اعتقدت بأن السائق يقود السيارة تحت تأثير المخدرات أو الكحول.

وبعد توقف السيارة ذهب أحد أفراد الدورية ليتحدث مع سائق السيارة، ليتفاجأ بوجود طفل بعمر 5 سنوات خلف مقعد القيادة، دون أن يكون معه أي شخص بالغ في السيارة.

وقام الشرطي بسؤال الصبي عن اسمه وعمره، وعن كيفية تعلمه القيادة وهو بهذه السن، والأسباب التي دفعته لأخذ السيارة.

وقال الطفل إنه تجادل مع والدته لأنها رفضت شراء سيارة لامبرغيني له، لذلك قام بأخذ سيارتها وقرر الذهاب لشراء سيارة من كاليفورنيا.

ونشرت شرطة تويتر الحادثة الطريفة على صفحتها في تويتر، وقالت إن الطفل ذاهب لشراء سيارة وبمحفظته 3 دولارات.

يذكر أن مقطع الفيديو الذي نشرته الشرطة على قناتها في يوتيوب حظي بأكثر من 760 ألف مشاهدة، والعديد من التعليقات الطريفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية