“بوين مارش” يترك “صراع العروش” لتوصيل الطلبات لمتضرري كورونا

في إطار سعيه لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا قام الممثل الكندي مايكل كوندرون المشهور بدور بوين مارش في مسلسل صراع العروش بالانضمام لشركة أسدا المختصة ببيع السلع الغذائية بالتجزئة للعمل بتوصيل الطلبات للأشخاص غير القادرين على مغادرة منازلهم.

وقال الممثل الكندي إنه انضمَّ للشركة عن طريق صديقه الذي أخبره عن حاجة الشركة لموظفي توصيل، معبرا عن سعادته بالعمل الجديد الذي سمح له بالتواصل مع الناس، بعد إغلاق المسارح في معظم أنحاء العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكد النجم الكندي قيامه بتوصيل نحو 18 طلبا يوميا، مشيرا إلى أن العديد من الأشخاص تعرفوا عليه والتقطوا معه الصور التذكارية.

ويهدف مايكل كوندرون من هذا العمل الحفاظ على لياقته ونشاطه خلال فترة العزل المنزلي التي فرضها فيروس كورونا.

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