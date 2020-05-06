جديد… حاسوب ألعاب وسيارة في جهاز واحد

كشفت شركة Origin PC الأمريكية عن حاسوب ألعاب وسيارة في جهاز واحد أطلقت عليه اسم Ludicrous PC.

وعمدت الشركة الأمريكية لوضع مكونات الحاسوب في المكان المخصص للمحرك في السيارة تحت غطاء المحرك، مع تقنية التبريد بالماء، وإضاءة RGB.

وسيحتوي الحاسوب على معالج Ryzen 9 3900X المقدم من شركة AMD، وبطاقة الرسوميات GeForce RTX 2080 TI، وذاكرة رسوميات GDDR6 بذاكرة بسعة 11 غيغا بايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 32 غيغا بايت.

ويحتوي الحاسوب على أقراص الحالة الساكنة SSD بسعة 6 تيرابايت، ووحدة الإمداد بالطاقة كورسير SFX بقدرة 750 واط، ولوحة رئيسية من نوع ASRock X750 Phantom Gaming miniITX.

وأكدت الشركة الأمريكية إمكانية قيادة المستخدم للسيارة بسرعة 10 كمساعة دون أن تفصح عن أي معلومات تتعلق بسعة البطارية ومدى السير.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق الجهاز الجديد بسعر يصل إلى 13373 دولارا أمريكيا.

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