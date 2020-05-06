كم من المفترض أن نأكل بيضة في الأسبوع؟

حدد المركز الاتحادي للتغذية كمية البيض الصحية ب3 بيضات أسبوعيا، محذرا من الإفراط في تناول البيض لأنه يقوم برفع مستوى الكولسترول في الجسم مما يزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال المركز الاتحادي إن البيض يحتوي على البروتين الحيواني المفيد للصحة، كما أنه غني بفيتامين B2المهم للأيض وفيتامين D المهم لصحة العظام، بالإضافة لاحتوائه على السيلينوم الذي يقوي المناعة، ويحمي الجسم من السموم البيئية ويساعد على إنقاص الوزن.

وأكد المركز الاتحادي غنى البيض بالصبغات الصفراء (اللوتين والزياكسانثين) الضرورية لصحة العين، لأنها تحد من خطر التنكس البقعي المرتبط بتقدم السن والمياه البيضاء، داعيا الناس لتناول البيض بشكل معتدل خلال الأسبوع، لأن نقصه أو زيادته تلحق أضرارا بجسم الإنسان.

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