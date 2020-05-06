تطبيقات رمضان اليومية للاندرويد (9) – تطبيقات والعاب جديدة أساسية لهاتفك!

سلسلة تطبيقات رمضان للاندرويد مستمرة معكم بخير مع مجموعة من التطبيقات والألعاب المنتقاة والتي نشاركها معكم بشكل يومي، واليوم لا يختلف عن الأيام السابقة، حيث نحمل لكم مجموعة أساسية واحترافية من التطبيقات والألعاب لتسلي صيامكم وترفع الفائدة في رمضان وتنفعكم بالخير بعد رمضان أيضًا! فتابعوا معنا..

تطبيق قصص إسلامية منوعة – ثقف نفسك في رمضان

هذا التطبيق بسيط جدًا، هذا حيث أنه لا يضم سوى القصص، لكن القصص الموجودة عليه منتقاة ومنظمة بعناية، هذا حيث يتيح التطبيق قصص دينية حقيقية، قصص للأطفال، قصص تاريخية موثقة، قصص الأنبياء، قصص دينية، قصص الأئمة وحتى قصص القرآن، كما يمكنك أن تحفظ قصصك المفضلة في المفضلات داخل التطبيق لتعاود قرائتها، أخيرًا فهذا التطبيق قد حقق نجاح جيد من حيث التحميلات والتقييمات ويستحق التجربة.

السعر : مجّاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Habitica – حول بناء العادات للعبة مسلية

لا يخفى على أي منّا أن أهم شيء في حياة الفرد هي عاداتها، فعاداتك تلك تؤثر على صحتك وخبرتك وعلمك مع مرور الوقت! وهنا يأتي دور تطبيق Habitica والذي يساعدك على بناء وتطوير عادات جديدة من خلال اسلوب مشابه للألعاب (Gamification) هذا إلى جانب ما يقدمه التطبيقات من أدوات مثل To-Do List والأهداف اليومية! جربه الآن.

السعر : مجّاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Retro Music Player – أكثر تطبيقات الموسيقى أناقة

تطبيق Retro Music Player هو مشغل موسيقى حديث وجديد نسبيًا إلا أنه وبالرغم من ذلك قد حقق كم كبير من التحميلات والتقييمات التي تزيد عن 4.5 نجمة! والتطبيق ما هو إلا مشغل موسيقى اعتيادي لكن مع تصميم أكثر من رائع ودعم الوضع المظلم، هذا في حين أنه يقبل أيضًا التخصيص بأكثر من طريقة من حيث تغيير الألوان أو طريقة عرض مشغل الموسيقى نفسه أو المزيد.

السعر : مجّاني

إضغط هنا للتحميل

لعبة Forza Street – أقوى العاب السباقات تصل للهواتف

أطلقت مايكروسوفت لعبة Forza Street لسباقات السيارات بشكل رسمي وموسع، وهو أمر كان المستخدمين ينتظروه منذ فترة حيث أن لعبة Forza بشكل عام هي لعبة سباق السيارات الأنجح في عالم الألعاب حاليًا وذلك على منصات إكس بوكس وويندوز بالتحديد، وها هي تصل للهواتف الذكية بشكل مخفف! جربها الآن فهي مجانية. (متوفرة أيضًا لـiOS).

السعر : مجّانية