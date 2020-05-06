أسعار مغرية لأجهزة هواوي الجديدة

كشفت شركة هواوي الصينية عن هاتفين وجهاز لوحي بأسعار رخيصة أطلقت عليهم أسماء Y5P، Y6P، و MatePad T8.

وسيعمل هاتف Y5P بمعالج Helio P22 وواجهة EMUI 10.1 ونظام تشغيل Android 10، كما زودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة TFT LCD بمقاس 5.45 بوصة، تحتوي على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، وخلفية بدقة 8 ميغا بيكسل.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستكون2 غيغا بايت، وزود الهاتف ببطارية بسعة 3020 ميلي أمبير تشحن عن طريق Micro USB.

أما الهاتف Y6P فسيعمل بمعالج Helio P22 وواجهة EMUI 10.1، ونظام تشغيل Android 10.

ويأتي هذا الجهاز بشاشةIPS مقاس 6.3 بوصة وجودة عرض HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين تأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فبسعة 4 غيغا بايت، ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تشحن بمنفذ Micro USB.

في حين سيأتي الحاسوب اللوحي MatePad بمعالج MTK8769 وواجهة EMUI 10.0.1 ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة LCD مقاس 8 بوصات وبدقة عرض 1280*800 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 2 ميغا بيكسل، وأخرى خلفية بدقة 5 ميغا بيكسل.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية ما بين 16 و32 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 2 غيغا بايت، في حين ستأتي البطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

يذكر أن هواوي ستطرح الجهاز Y6P بسعر 165 يورو، والجهاز Y5P بسعر 125 يورو، والجهاز MatePad بسعر 100 يورو.

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