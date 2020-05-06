تطبيق حاجب الإعلانات AdBlock للايفون والايباد – لحجب و إزالة الإعلانات من التطبيقات والألعاب والإنترنت بكفاءة!

تطبيق مانع الإعلانات AdBlock من تطوير شركة FutureMind هو أفضل تطبيقات حجب الإعلانات المتوفرة على متجر الاب ستور لأجهزة الايفون و الايباد. التطبيق تم طرحه منذ عام 2012 ولا يزال موجوداً ويعمل بكفاءة حتى الآن لمنع الإعلانات مع التحديثات والتحسينات الدورية التي يتلقاها.

التطبيق سوف يسمح لك بحجب كافة الإعلانات على الايفون و الايباد والتخلص تقريباً من النوافذ المنبثقة والبانرات ومقاطع الفيديو الدعائية داخل التطبيقات والألعاب وصفحات الإنترنت، الأمر الذي سيساعد على حماية خصوصيتك وتقليل استهلاك الإنترنت والبطارية وتسريع الجهاز نسبياً.

مميزات تطبيق مانع الإعلانات AdBlock

التطبيق لديه خدمة DNS Proxy مدمجة به لمعرفة النطاقات التي يتصل بها جهازك وحجب الإعلانات تلقائياً.

يمكن تعديل قواعد حجب الإعلانات وإمكانية إنشاء قائمة نطاقات محددة لتحسين أداء التطبيق.

حماية خصوصيتك عبر حجب سكريبتات التتبع التي تسجل نشاطك على الإنترنت.

لا يقوم التطبيق بإرسال أي بيانات من جهازك إلى خوادم خاصة به.

تثبيت التطبيق سهل وبسيط، قم باتباع الإرشادات المرفقة داخل التطبيق حتى يعمل كل شيء على ما يرام.

يقوم التطبيق تلقائياً بتحديث قاعدة البيانات الخاصة به لتحسين كفاءة منع الإعلانات.

يعمل التطبيق عبر الوايفاي وبيانات الهاتف الخلوية معاً.

هناك تطبيق مصغر “ويدجت” في الخلفية لتفعيل أو تعطيل التطبيق.

من الشاشة الرئيسية للتطبيق يمكنك السحب لأعلى لتفعيل التطبيق أو السحب لأسفل لتعطيله.

** التطبيق لا يحجب إعلانات اليوتيوب.

الملائمة:

يعمل على أجهزة الآيفون والآيبود-تاتش والآيباد.

نظام التشغيل الملائم : iOS 11.0 فما أحدث.

حجم التطبيق: 24 ميجابايت

تحميل التطبيق:



المبرمج: Future Mind

السعر : 1.99$