تطبيقات رمضان اليومية للايفون والايباد – تطبيقات مفيدة عملية و ألعاب جديدة للجميع!

أهلاً بكم في مقالة تطبيقات رمضان اليومية اليوم لدينا لعبة جديدة من مايكروسوفت وعدة تطبيقات مميزة ومسلية للاستخدامات اليومية. كل ما هو مدرج في المقالة من تطبيقات إما مجاني أو مجاني لوقت محدود!

Forza Street – لعبة سباق السيارات من مايكروسوفت

لعبة Forza Street الشهيرة من مايكروسوفت تم إطلاقها الآن بنسخة خاصة للموبايل على أجهزة الايفون والايباد. تحتوي اللعبة على الكثير من السيارات القديمة والحديثة بالإضافة إلى السيارات الرياضية وكذلك توفر تجربة سباق تنافسية مع رسوميات ممتعة تضعك في أجواء السباق وتطلق الأدرنالين في دمائك!

هدايا مجانية – اللاعبون الذين سوف يقومون بتحميل اللعبة من اليوم وحتى 5 يونيو 2020 سوف يحصلون على سيارة 2017 Ford GT وبعض المشتريات والذهب للحصول على سيارات أخرى.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق الإرسال السريع – للتواصل مع الأرقام الغير مسجلة لديك عبر واتس اب!

تطبيق واتس اب يتيح لك فقط التواصل مع جهات الاتصال المسجلة لديك على الايفون، أما إذا أردت التواصل مع رقم غريب غير مسجل لديك عندها يتوجب عليك أولاً إنشاء جهة اتصال له، لكن تطبيق الإرسال السريع سوف يوفر عليك هذه الخطوات.

في كثير من الأحيان لا نرغب بحفظ الرقم الغريب ضمن جهات الاتصال لأي سبب ونود في الوقت ذاته التواصل معه عبر واتس اب. تطبيق الإرسال السريع سيجد الحل المناسب حيث يمكنك التواصل مع أي رقم دون الحاجة لحفظ الرقم في جهة الاتصال لديك.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Repod للاستماع إلى البودكاست

هو تطبيق يمكنك من البحث على حلقات البودكاست الصوتية عبر الإنترنت والاستماع إليها مجاناً بالعديد من اللغات وفي جميع المجالات وكذلك إمكانية مشاركتها والتعليق عليها ومناقسة محتواها والحصول على ترشيحات تناسب ذوقك.

السعر : مجاني

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