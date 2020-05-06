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مغامر كوري يشكو من “التنمر” في غينيا

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدى انتشار فيروس كورونا في العالم لإغلاق الحدود بين الدول في كافة أنحاء العالم، الأمر الذي أجبر مغامرا كوريا جنوبيا يُدعى رايمند لي على تغيير مخططاته والبقاء في غينيا.

وكان مضيف الطيران السابق قد انطلق من كوريا الجنوبية قبل عامين في رحلة حول العالم على دراجة هوائية زار خلالها عددا كبيرا من الدول وانتهى به المطاف في غينيا.

وقال لي البالغ من العمر 33 عاما إنه عانى كثيرا في غينيا التي تعد واحدة من أفقر الدول في العالم، حيث انتشر المرض فيها بشكل كبير، وأصبح مكروهاً من قبل الشعب لملامحه الآسيوية، ورفضت الفنادق إدخاله خوفا من أن يكون حاملا لفيروس كورونا.

وتعرض لي لعملية نصب من قبل أحد الأشخاص، حيث وعده بتأمين سكن له مقابل 50 يورو، ولكنه أخذ الأموال وهرب.

واضطر لي في النهاية للسكن في فندق فخم، ولكن أمواله لن تساعده على البقاء فيه لمدة طويلة.

وقال لي إنه يقضي أوقاته في قراءة الكتب ومشاهدة المسلسلات ريثما تفتح الحدود ويتمكن من مواصلة رحلته أو العودة لبلده الأم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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