توم كروز وناسا يستعدان لتصوير أول فيلم في الفضاء

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا” عن نيتها تصوير أول فيلم في الفضاء بالتعاون مع النجم توم كروز.

وأكد جيم برايدنستاين مدير ناسا حماس الوكالة للعمل مع النجم العالمي، وتصوير الفيلم على متن محطة الفضاء الدولية.

وقال المدير إن الوكالة تسعى من خلال الفيلم لإلهام الجيل الجديد من العلماء والمهندسين ليكونوا جاهزين لتحويل خططها إلى واقع.

ولم يُقدم المدير أي تفاصيل حول الفيلم، ولكن مجموعة من التسريبات أكدت أن الفيلم سيكون أول فيلم روائي طويل يتم تصويره في الفضاء، وبأن الفيلم المقترح لا يزال في مراحله الأولى.

ويعد توم كروز واحدا من الممثلين الذين يرغبون بأداء المشاهد الخطيرة بأنفسهم، إذ سبق وقام بقيادة طائرة مقاتلة، وتشبث بطائرة وهي تقلع من الأرض، كما تسلق برج خليفة في دبي، وذلك ضمن سلسلة أفلام المهمة المستحيلة التي لعب بطولتها.

يذكر أن فيروس كورونا أدى لإيقاف تصوير الجزء السابع من سلسلة أفلام المهمة المستحيلة.

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