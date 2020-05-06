لمرضى الصدفية.. انتبهوا لقلوبكم

أكدت دراسة جديدة قامت مؤسسة القلب الألمانية بنشرها على أن الصدفية الشديدة تزيد من خطر إصابة الإنسان بالأزمات القلبية.

وبررت مؤسسة القلب الألمانية الأمر بأن الاستجابات الالتهابية المستمرة بالجسم قد تلحق أذى وضررا بالقلب والأوعية الدموية.

ودعت المؤسسة الأشخاص المصابين بهذا المرض المزمن للقيام بفحوصات دورية على القلب للتأكد من سلامتهم.

وطلبت منهم مراجعة الأطباء والمستشفيات فور ظهور أعراض الأزمة القلبية والتي حددتها بالشعور بآلام في الصدر، ضيق في التنفس، الغثيان، القيء، التعرق، بالإضافة لشحوب في الوجه.

وأكدت مؤسسة القلب الألمانية على أهمية سرعة التصرف في حال ظهور هذه الأعراض، لأن لكل دقيقة ثمنها في الأزمة القلبية.

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