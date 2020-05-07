السقا يتعرض لسقوط خطير في برنامجه الرمضاني.. “صدمة في الاستوديو”

أثار النجم المصري أحمد السقا الذعر والخوف في الاستديو إثر سقوطه من أعلى الأرجوحة خلال تحديه النجمة مايا دياب في برنامج اغلب السقا.

واضطرت مذيعة البرنامج رزان المغربي لإيقاف مسابقة كرة السلة ريثما يتم علاج أحمد السقا.

ونادى أحمد السقا طبيبه الخاص محمد حسن وطلب منه إعادة الركبة لمكانها الطبيعي قبل أن تبرد.

وبعد التأكد من سلامته عاد أحمد السقا وأكمل المسابقات وهو يعرج، ورغم ذلك تمكن من هزيمة مايا دياب.

ويقوم برنامج اغلب السقا الذي يعرض على قناة أم بي سي مصر خلال شهر رمضان المبارك على مجموعة من المسابقات الترفيهية والرياضية التي تجمع أحمد السقا بضيفه على مدار ساعة كاملة، في حين تقدم الإعلامية رزان المغربي البرنامج.

يذكر أن النجم أحمد السقا تعرض لحوادث عديدة خلال أعماله أبرزها اشتعال النيران في ملابسه في فيلم تيمور وشفيقة، وفقدان مؤقت للبصر في فيلم الجزيرة بسبب تناثر الرصاص ودخوله في عينيه، بالإضافة لإصابته بقطع في الرباط الصليبي مرتين.

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