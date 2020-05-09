تعرف على الهواتف الذكية الأكثر مبيعاً في الربع الأول من عام 2020

عام 2020 حتى الآن يبدو الأغرب مع توالي الحوادث العالمية على كافة الأصعدة وفي القلب منها تفشي وباء فيرس كورونا عالمياً والتبعات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لذلك.

بالنسبة لسوق الهواتف الذكية فقد تأثر كثيراً بالسلب وتراجعت المبيعات عالمياً لكن على أي حال إليك أكثر الهواتف الذكية مبيعاً خلال الربع الأول من العام الجاري والذي يشمل أشهر: يناير، فبراير، مارس.

ايفون 11 .. الأكثر مبيعاً حول العالم

وفقاً لمؤسسة Canalys لأبحاث السوق فقد استطاع هاتف ايفون 11 أن يتصدر قائمة الهواتف الذكية الأكثر مبيعاً خلال الربع الأول من العام الجاري.

مبيعات ايفون 11 خلال تلك الفترة تجاوزت 18 مليون جهاز عالمياً. باقي السلسلة شهدت مبيعات مرتفعة أيضاً حيث جاء ايفون 11 برو في المركز السادس و ايفون 11 برو ماكس في المركز العاشر.

تفوق هاتف ايفون 11 جاء بسبب انخفاض سعره نسبياً حيث يبدأ من 650 دولار أمريكي بجانب التحسينات الأخرى على مستوى التصميم والمواصفات والكاميرا.

سيطرة من شاومي وسامسونج

باقي القائمة شهدت حضوراً بارزاً تقاسمته شركتا شاومي الصينية وسامسونج الكورية، بثلاثة مراكز للأولى وأربعة للثانية في قائمة أكثر 10 هواتف مبيعاً.

وجود شركة شاومي بفضل هاتف ريدمي نوت 8 الذي احتل المركز الثاني و النسخة الاحترافية Pro منه في المركز الخامس وهما من الفئة المتوسطة، وكذلك هاتف ريدمي 8A من الفئة الدنيا في المركز التاسع.

أما سامسونج فقد جاء هاتفها جالكسي A51 في المركز الثالث بالإضافة إلى وجود هواتف أخرى في القائمة مثل جالكسي A10s و A20s و A10 نظراً لانخفاض أسعارها ومواصفاتها المقبولة.