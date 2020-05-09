هواوي تحضّر لإطلاق هاتف P30 Pro New Edition مع خدمات وتطبيقات جوجل!

هاتف هواوي P30 برو كان آخر هاتف رائد تطلقه هواوي مع دعم خدمات وتطبيقات جوجل وذلك في 2019 المنصرفة، وبشكل عام فهذا الهاتف قد حقق نجاح ملحوظ في كافة أرجاء العالم وخصوصًا السوق الأوروبي، لذلك يبدو أن الشركة تنوي أن تطيل عمره بإصدار جديد منه تحت اسم هاتف P30 Pro New Edition والذي سيدعم خدمات جوجل بشكل طبيعي جدًا.

ما الذي سنراه في هاتف P30 Pro New Edition؟

النسخة الجديدة من الهاتف ستأتي مع نفس مواصفات النسخة السابقة بشكل أو بآخر، لكن طبقًا لنسخ New Edition التي أنتجتها هواوي في أوقات سابقة فهذا الهاتف سيقدم زيادة ملحوظة في الذاكرة العشوائية والذاكرة التخزينية، وهنا نتوقع أننا سنشهد خيارين من خيارات الذاكرة وهم 8/265 جيجابايت و 12/265 جيجابايت!

من المتوقع بالنسبة للهاتف الجديد هو تقديمه أيضًا لألوان جديدة، وهو أمر غير غريب على هواوي والتي أحيانًا ما كنت تطلق ألوانًا جديدة لهواتفها بعد أشهر كاملة من الإطلاق! كذلك فالهاتف الجديد سيأتي مباشرة مع أندرويد 10 وواجهة EMUI 10.1 الأخيرة، وهو ما سيعطيه أفضلية على هواتف P30 برو الموجودة فعليًا في الأسواق حاليًا.

حتى الآن لا يوجد معلومات عن سعر الهاتف، لكن من المتوقع أن تكشف هواوي عن كافة التفاصيل يوم الجمعة 15 مايو، وحينها سنشارككم إياها إن شاء الله، لكن الآن شاركونا انطباعاتكم عن فكرة هواوي تلك وعن هذا الهاتف الجديد! هل أنتم متحمسون؟