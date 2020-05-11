ايفون 12 برو – تسريبات مثيرة تكشف عن مزايا جديدة في الشاشة والكاميرا وأشياء أخرى!

في هذا العام سوف تكون لدينا أربعة إصدارات جديدة من سلسلة ايفون 12 سيكون أفضلها وأغلاها ثمناً هي: ايفون 12 برو وايفون 12 برو ماكس والتي حصلنا لها اليوم على تسريبات جديدة.

التسريبات مصدرها المسرب الموثوق Max Weinback والذي شاركنا ما لديه من معلومات نقلاً عن مصادره من خلال فيديو على قناة EverythingApplePro.

شاشة 120 هيرتز

التسريبات تشير إلى أن أن هاتف ايفون 12 برو سوف يأتي بشاشة 6.1 إنش في حين سوف يكون هاتف ايفون 12 برو ماكس بشاشة 6.7 إنش مع تقنية ProMotion الموجودة في إصدارات الايباد الراقية.

تقنية ProMotion في الشاشة سوف تتيح التبديل بين معدل تحديث 60 هيرتز و 120 هيرتز في الشاشة حسب المحتوى المعروض عليها وبذلك يضمن المستخدم أفضل أداء للشاشة مع توفير طاقة البطارية.

بطارية أكبر

هواتف ايفون 12 برو / برو ماكس سوف تأتي ببطارية أكبر في السعة وذلك حتى توائم التطور الذي سوف يسري في الشاشة وكذلك إضافة دعم شبكات الجيل الخامس الذي سوف يضع حملاً زائداً على البطارية.

بطارية ايفون 12 برو ماكس مثلاً سوف تكون بسعة 4400 ملي أمبير مقارنة بهاتف ايفون 11 برو ماكس الحالي الذي يحمل بطارية بسعة 3970 ملي أمبير.

كاميرا بقدرات أكبر

بخصوص الكاميرا فسوف ترفع ابل قدرات الكاميرا على مستويين رئيسيين: التكبير البصري والتصوير الليلي.

على مستوى التكبير البصري سوف تستطيع الكاميرا المكبرة Telephoto التكبير حتى 3 مرات بدون تشويش.

أيضاً سوف تحسن ابل تقنية Smart HDR لتقليل التشويش في الصور ورفع جودة التصوير في الإضاءة الليلة المنخفضة.

أيضاً سوف تضيف ابل كاميرا إضافية بتقنية اللايدار التي تستخدم الليزر لتحسين عمل التركيز والتصوير بتقنية Portrait Mode وأيضاً تطبيقات وألعاب الواقع المعزز.

تحسين Face ID

سيتم تقليل مساحة النوتش أعلى الشاشة كما سيتم تطوير خاصية التعرف على الوجه Face ID لتتمكن من التعرف على الوجه من زوايا مختلفة بسرعة أكبر.