هذه هي مواصفات معالج كيرين 710A الجديد وهو المعالج الناتج عن الحرب بين هواوي وأمريكا

خلال شهر أبريل السابق تم إطلاق هاتف أونور بلاي 4T وهو الذي أتى مع شاشة بقياس 6.39 بوصة ومستشعر بصمة خلفي، لكن أهم ما جاء في هذا الهاتف كان معالج كيرين 710A الجديد والخاص بهواوي، وهو الذي وطبقًا لجريدة Technology Board Daily سيبدأ في مراحل الانتاج الموسّع بالاعتماد على شركة الشرائح SMIC، وهي البديل الصيني لشركة TSMC العالمية.

مواصفات معالج كيرين 710A

المعالج الجديد سيكون موجّه بشكل أساسي للهواتف المتوسطة وفوق الضعيفة من هواوي، كما أنه سيعتمد على دقة تصنيع 14 نانومتر الخاصة بشركة SMIC كما أسلفنا الذكر، وبالرغم من أن دقة التصنيع تلك ليست بمميزة إلا أنه من الواجب ألا ننسى أن هذا ما هو إلا معالج للفئة المتوسطة! وهو الذي سياتي مع تردد 2.0GHZ للأنوية الأساسية وفي واقع الحال فهذا التردد أقل من معالج كيرين 710 العادي.

ما يميز هذا المعالج بشدة هو أنه مصنّع بالكامل في الصين ودون الاعتماد على أي شراكات عالمية كتلك التي تربط هواوي بشركة الشرائح الأشهر TSMC، وهذه الخطوة قد اتخذتها هواوي بشكل رئيسي لتقليل الاعتماد على الشركات الأمريكية لتجنب التأثير الأمريكي على تعاملاتها!

يُذكر أن هواوي في الوقت الحالي هي ثاني أكبر عملاء شركة TSMC بعد أبل، لكن في الفترة السابقة قد تم تسجيل انخفاض ملحوظ في طلبات هواوي للمعالجات من TSMC وذلك لتوجهها لـSMIC كما أسلفنا الذكر، وبشكل عام فهواوي لا تواجه أي مشاكل حاليًا مع TSMC لكن يمكننا أن نستنتج أن هواوي فقط تحضر نفسها للمستقبل، نظرًا لأن TSMC تعتبر هدف رئيسي للولايات المتحدة حاليًا.

بما أننا أتينا بذكره، مواصفات هاتف أونور بلاي 4T الرئيسية تضم شاشة بقياس 6.39 بوصة بدقة 720*1560 وهي شاشة من نوع IPS، هذا إلى جانب معالج كيرين 710A ثماني النواة، أيضًا فالهاتف يأتي مع 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية، هذا بالإضافة لأندرويد 10 مع واجهة Magic UI 3، أما عن الكاميرا فهي ثلاثية بدقة 48+8+2 ميجابيسكل وكاميرا واحدة أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، وأخيرًا فالهاتف يوفر بطارية بسعة 4,000mAh مع شحن بقدرة 10 وات.