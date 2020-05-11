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اقتباس إعلامي لآية قرآنية يثير جدلا وغضب واتهامات بالاستهزاء بالقرآن

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

أثار اقتباس الإعلامي الكويتي، شعيب راشد، آية قرآنية ونشرها على حسابه في “تويتر” جدلا حادا وانتقادات لاذعة على شبكات التواصل الاجتماعي، واتهمه البعض بالاستهزاء بالقرآن.

ونشر شعيب آية قرآنية من سورة “الأعراف” تقول “الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ”، وهي آية قرآنية تشير إلى النبي شعيب عليه السلام، إلا أن النشطاء وجدوا فيها استهزاء بالقرآن الكريم.

ورغم عدم إضافة الإعلامي شعيب أي دليل يثبت صحة توقعات النشطاء بأن الغاية من نشر هذه الآية هي الاستهزاء، فقد علق آلاف النشطاء على هذه التغريدة وأجمع أكبر عدد منهم على انتقاد الإعلامي واتهامه بالسخرية من القرآن وتشبيه نفسه بالنبي شعيب.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من نشر شابة تونسية نصا ساخرا من القرآن على الإنترنت، بعنوان “سورة كورونا”، حيث قرر القضاء التونسي محاكمتها بتهمة “المس بالمقدسات والاعتداء على الأخلاق الحميدة والتحريض على العنف”، على حد ما صرحت به محاميتها.

وأحدثت تلك التدوينة ضجة كبيرة إذ تدخلت الشرطة العدلية بعد استشارة النيابة العمومية ومن ثم أحيل الموضوع للدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية.

وتحاكي الصورة المثيرة للجدل شكل الآيات القرآنية في المصحف، وهذا ما رأى فيه كثيرون “تحريفا للقرآن واستفزازا لمشاعر التونسيين” خاصة في شهر رمضان.

toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘); toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

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تعليقات

  • الكورونا من ايات الله التى يرسلها لعباده المغضوب عليهم كما حدث من قبل قال تعالى :-
    .فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ (133)
    والان نرى ايات مرسلات الكورونا وغيرها مستقبلا تنتشر نشر وتفرق الناس فرقا
    قال تعالى :

    ( وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ( 1 ) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ( 2 ) وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ( 3 ) فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا ( 4 ) )

    رد

  • بصراحة لا اعرف ان كان هناك احد عاقل رجل او امراءة يقرا كلامي هذا :-
    ما يحدث الان من شهر مارس الماضي – من نشر لاخبار مرض كورونا عبر الاعلام العالمي والمحلي ومحاولة الحجر الصحي – يعتبر تخطي الحدود وإيذاء للمواطنين بشكل عام واغتصاب للحرية الشخصية –
    ربما في عالم البحث الجناءي يعتبر جريمة من النوع الاول –
    ويعتبر كذلك مرض من الأمراض النفسية لدى بعض الاعلاميين او روساء الحكومات – بتقييد الناس ومحاولة إيهام النفس بأنهم يحافظون على صحتهم ويخافون عليهم اكثر من انفسهم ..!!!!
    – عادة افتراضيا حتى في حالة وحود وياء حقيقة – لا يمكن التعامل معه بنشر ارقام وإحصاءات المصابين والمتعاقين على شاشات الإذاعات – ومحاولة معرفة كمية المصابين والمتعاقين ….؟!!!
    هذه بصراحة تعتبر حرب نفسية على المواطنين والأطفال والأصحاء والعاديين … ووجدنا ان هذه الحرب متعلقة حتى بقفل اقتصاد بعض الدول – ومحاولة العمل الحر القانوني – وهذه لا يساعد المواطنين بشكل العام انما يزيد الامر سوءا – فقد ارتفع ضحايا الانتحار المراهقين واصحاب الاعمال في أوروبا من شهر مارس الى اليوم – من 18% الى 65% وذلك بسبب الوسواس القهري – وعدم وحود حتى برامج صحية ونشاطات داعمة لبعض المراحل العمرية وضحايا الحروب … وكذلك اقفال المدارس والجامعات والصالات الرياضية / وضياع احلام الطلبة والطالبات والرياضيين ومستقبلهم …؟!!! – بل وتأخيرها وذلك يودي في تفشيل وضعف الأداء بسمل عام ويحب تعويضه –
    يؤجد أب من أصل اسيوي – كان يعمل ليل نهار من اجل تحقيق حلم ابنته الوحيدة الجميلة بعد وفاة والدتها – لانها فقط نحلم بان تصبح طبيبة أسنان – ووصلت لمرحلة ممتازة في التعليم في بريطانيا – وبعد هذا الاغلاق للمدارس والأعمال – فقدت هذه الطفلة حماسها وبدات تبكي ولم تخرج من البيت – منذ اكثر من ثلاثة أشهر –
    وفقد والدها عمله وماتت أمها – ولم يعرف والدها كيف ان يجعلها تكمل حماسها ونشاطها الدراسي / … وهذه ضحية من ضحايا الاعلام الرديء والإغلاق والكذب ونشر غبر اخلاقي لهذا المرض – وعدمً وجود برامج ثقافية مضادة – او برامج تعليمية داخل الإذاعات ولأجل العاءلات التي لا تستطيع الخروج من بيوتهم . ولاستمرار في أعمالهم .
    وهم ضحايا لحرب نفسية يقودها الراسماليون والسياسيون ضد احلام الشعوب – ومحاولة قهرهم .
    وتدمير مستقبل الأجيال القادمة .

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