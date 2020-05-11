“اليونسيف” تقدم 82 طنا من المساعدات للنساء والأطفال بليبيا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة

“اليونسيف”، توفير 82 طنا من الأدوية واللوازم الأساسية للحياة لقرابة

120 ألف امرأة وطفل في ليبيا، ضمن برنامج متكامل لصحة الأم والطفل.

وأوضحت المنظمة، الأحد، أن هذا البرنامج تساهم فيه بعثة

الاتحاد الأوروبي عبر برنامجها “بلديتي”؛ لتمكين النساء والأطفال من

الحصول على الخدمات الصحية الضرورية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية والتغذية في

البلاد.

يشار إلى أن “اليونسيف” أبدت، في مارس الماضي، استعدادها

لمواصلة التعاون مع وزارة الصحة وفقا لخطة العمل السنوية، وتقديم الدعم في حالات

الطوارئ خصوصا للنساء والأطفال.

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