بعد تلميحات ون بلس – هواوي تبدأ في تسجيل براءة اختراع كاميرا أمامية تحت الشاشة

العملاقة الصينية هواوي قد تقدمت بطلب لتسجيل براءة اختراع لتقنية جديدة تتمحور حول تشغيل كاميرا أمامية تحت الشاشة بشكل فعال، وبراءة الاختراع تلك أتت تحت اسم “Structure, Camera Module and Terminal Equipment for Hidden Front Camera” ودون أن تهتم كثيرًا للاسم الطويل، فالتقنية تهتم فقط بتقنية الكاميرات المدمجة في الشاشة وهي النقلة الثورية الجديدة والمنتظرة لعالم الهواتف الذكية.

تقنية مبتكرة من هواوي لوضع كاميرا أمامية تحت الشاشة

طبقًا للرسم التجريدي للتقنية الجديدة فسيتم وضع الكاميرا الأمامية أسفل الشاشة لكن مع توفير طبقة من الإضاءة الممتازة للمنطقة التي تحتوي الكاميرا وهو الذي سيكون غالبًا من خلال طبقة من نوع معين من الزجاج، كذلك فالتقنية الجديدة ستوفر مصادر للإضاءة في جوانب الغطاء الخاص بالكاميرا، ودون أن نعقد كثيرًا في سرد التفاصيل فهوواي تهتم أشد الاهتمام بإضافة تلك التقنية، لكن ما تهتم به أكثر هو تقديم هذه الكاميرا لأداء مرضي!

ملفات براءة الاختراع تتحدث بشكل رئيسي عن الإضاءة، وهي المشكلة الرئيسية في تنفيذ تقنيات الكاميرا المدمجة تحت الشاشة، لأننا وإن وضعنا مستشعر الكاميرا أسفل الشاشة ووضعنا فوقه طبقة الزجاج التقليدية والموجودة في شاشة أي هاتف، كيف سيمر الضوء للمستشعر حتى تلتقط الكاميرا صورًا؟ هذا ما تعمل هواوي على إيجاد حل له، وبراءة الاختراع الجديدة تؤكد أنها أقرب ما يكون لذلك.

هذه المعلومات تأتي في وقتها المتوقع بعدما أقر أحد موظفي شركة ون بلس أن عدد من الشركات المطورة للهواتف الذكية سيبدأون فعليًا في إطلاق هواتف مع كاميرا أمامية تحت الشاشة في عام 2020، لكن يمكننا أن نتوقع أن لا تقدم هذه الهواتف أداء مثالي! تمامًا كما هو الحال مع أول جهاز يقدم تقنية معينة، جالكسي فولد مثال على ذلك.