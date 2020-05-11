جديد غوغل.. تطبيق يُعلّم الأطفال القراءة فترة الحجر

في إطار سعيها لتعليم الأطفال القراءة على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام أندرويد قامت شركة غوغل الأمريكية بإطلاق تطبيق Read Along.

وقالت الشركة الأمريكية بأن التطبيق سيكون متاحا في أكثر من 180 دولة عالمية، وسيقدم تقييما مسموعا ومرئيا لقراءة الطفل.

وسيحتوي التطبيق الجديد على مكتبة قصص من كافة أنحاء العالم، بالإضافة لمجموعة من الألعاب المميزة، وسيمنح الطفل شارات ونجوم في حال قام بالقراءة بصورة سليمة.

ويتميز هذا التطبيق بخلوه من الإعلانات، وبعدم حاجته لتسجيل دخول بعد تنزيله، وتحميل قصص القراءة، بالإضافة لإمكانية عمله دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، حيث يقوم بتحليل البيانات الصوتية للطفل بشكل مباشر ودون العودة لخوادم غوغل.

وألحقت غوغل بالتطبيق الجديد تطبيق فرعي يدعى Diya يعتمد على تكنولوجيا غوغل ليقوم بتحويل النصوص لأصوات مقروءة مما يساعده على تحديد مستوى قراءة الطفل.

ويستطيع الطفل استخدام خاصية Diya لكي يتعلم كيفية نطق كلمة أو عبارة واحدة بشكل صحيح وسليم.

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