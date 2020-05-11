تطبيقات رمضان اليومية للاندرويد (13) – حزمة جديدة من التطبيقات والألعاب لتجربها!

يوم جديد وحزمة جديدة من التطبيقات والألعاب محضرة خصيصًا لك، وإن كنت تريد أن تلقي نظرة على تطبيقاتنا للأيام السابقة فتوجّه لقسم تطبيقات رمضان للاندرويد على الموقع، كما لا تنسى مشاركتنا بأفضل التطبيقات التي اكتشفتها خلال رمضان الحالي.

تطبيق Photo Lab – أحد أبرز تطبيقات تحرير الصور على الإطلاق

تطبيق Photo Lab هو واحد من أبرز وأهم تطبيقات تحرير وتعديل الصور على نظام اندرويد بالكامل، هذا حيث أن هذا التطبيق قد تم تحميله أكثر من 100 مليون مرة مع أكثر من 2 مليون تقييم إيجابي!

التطبيق يتيح لك تأثيرات مميزة لإضافتها على صورك تصل إلى 900 تأثير مختلف، هذا إلى جانب التأثيرات المتحركة والإطارات وأدوات تعديل الصور المتقدمة بمختلف أنواعها! إن كنت لم تجرب هذا التطبيق من قبل فحمله الآن وابدأ تجربتك ومن ثم شاركنا في التعليقات!

السعر : مجّاني

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تطبيق KMPlayer – مشغل الوسائط الأكثر تكاملًا لأندرويد

تطبيق مشغل الوسائط KMPlayer هو واحد من أبرز مشغلات الوسائط لأجهزة الويندوز والماك، والتطبيق قد بدأ في التواجد للهواتف الذكية منذ فترة كبيرة وحقق أكثر من 10 مليون تحميل على متجر بلاي وحده بتقييمات ممتازة، والتطبيق ببساطة يتيح لك تشغيل كافة أنواع الوسائط، الفيديوهات، الموسيقى وكذلك مشاهدة البثوث المباشرة، إلى جانب أنه يوفر إمكانية حماية الملفات الصوتية والفيديوهات الهامة بكلمة مرور لمنع المتطفلين من الوصول إليها.

السعر : مجّاني

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تطبيق Microsoft Office — تطبيق الأوفيس الكامل

نعيد مشاركتكم هذا التطبيق والذي يُعد حديثًا نسبيًا يتيح لك كافة حلول التعامل مع الملفات المكتبية والتحريرية مباشرة من خلاله ودون الحاجة لتحميل تطبيق مخصص لكل نوع من الملفات، هذا التطبيق يتيح لك التعامل مع ملفات الوورد، الإكسيل، الباوربوينت وكذلك ملفات PDF! أيضًا فهو يتيح لك الوصول للملاحظات المسجلة على خدمات مايكروسوفت مما يجعله يتزامن بشكل ممتاز مع نظام ويندوز.

السعر : مجّاني

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لعبة Standoff 2 – بديلة لعبة CSGO للهواتف الذكية

من منّا لا يعرف لعبة كاونتر سترايك الشهيرة؟ هذه اللعبة تأتي لمحاكاة نفس تجربة اللعب على الهواتف الذكية مع عدد ضخم من الإضافات المميزة، كذلك فهي تمتلك قاعدة لاعبين ضخمة مما سيضمن لك تجربة ممتازة إن كنت من عشاق ألعاب التصويب في المقام الأول، اللعبة أيضًا تقدم خرائط مختلفة وأنواع أسئلة عديدة مع الحفاظ على الأساسيات المحبوبة لهذا النوع من الألعاب.

السعر : مجّانية